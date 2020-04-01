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Haberler Muğla Carettaların annesi yaşlılara seslendi

Carettaların annesi yaşlılara seslendi

Carettaların annesi yaşlılara seslendi
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde ikamet eden ve 'caretta carettaların annesi' olarak bilinen 98 yaşındaki İngiliz vatandaşı Kaptan June (June Haimoff) "sağlıklıyım evimdeyim" dedi. Evinde izole bir hayat süren Kaptan June, kendisine yöneltilen soruları da kapısından araya mesafe koyarak cevapladı. Türkçe ve İngilizce olarak mesaj veren Kaptan June, "Ben çok şanslıyım, hasta değilim evde kalıyorum. Ben hasta olan insanları düşünüyorum. Geçmiş olsun diyorum" dedi. Öte yandan, Ortaca Belediyesi tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara da koruyucu maske, eldiven ve dezenfektan verildiği öğrenildi.

ÖMER KUNDAKÇI

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