Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde işlek cadde, meydan ve sahillerin sakin olduğu gözlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.



TURİZM MERKEZLERİNDE "KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ" SÜRÜYOR

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da, havanın güneşli olmasına rağmen "evde kal" çağrısına uyulması sonucu sahiller ve meydanlarda sakinlik hakim.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarıyla eskiden yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde çok az sayıda kişinin bulunması dikkati çekti.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin genelde kalabalık olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları sakin günler geçiriyor.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerinde nisan ayı olmasına rağmen alışılmışın dışında sakinlik yaşanıyor.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe plajları ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız plajlarındaki tenhalık da göze çarpıyor.

EGE BÖLGESİNDE MEYDAN VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Ege Bölgesi'ndeki illerde, vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyması sonucu sokak ve meydanlarda sessizliğe büründü.

İzmir'de meydan ve alanlar da boş kalırken, dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafeyi korudukları görüldü.

Denizli'de şehrin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı iş için dışarı çıkan vatandaşlar haricinde boş kaldı. Kentteki park, bahçe ve yürüyüş yollarının da boş olduğu gözlemlendi.

Manisa'da normal günde kalabalık olan alanlarda insan yoğunluğu azaldı.

Aydın'da ise alan ve meydanlar boş kalırken, Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi Yolu'nda yoğunluk gözlemlendi.