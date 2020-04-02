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Haberler Muğla Bodrum’da korona virüsünden 3 ölüm

’da korona virüsünden 3 ölüm

Bodrum’da korona virüsünden 3 ölüm
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Muğla Bodrum'da Refik Akbulut (91), Mustafa Oral (68) ve turizmci Hasan Başeymez (53) korona virüs sebebiyle tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Durum ciddi. Görünmeyen bir düşmana karşı savaşıyoruz" dedi. Aras'ın koronadan ilk ölüm olarak nitelediği ama ismini açıklamadığı kişinin Ortakent'ten Refik Akbulut olduğu öğrenildi. Güvercinlik'teki yazlığına giden diş hekimi Mustafa Oral da yaşam savaşını kaybetti. Üçüncü ölümün ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Hasan Başeymez olduğu açıklandı.

Mustafa Oral

Ahmet Aras

VOLKAN YILDIZ -
ADEM ÜLKER

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