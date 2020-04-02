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Haberler Muğla Muğla'da oturma bankları kaldırılıyor

'da oturma bankları kaldırılıyor

Muğla'da oturma bankları kaldırılıyor

02.04.2020, 16:13

tarafından büyükşehire bağlı İl genelindeki oturma bankları kaldırılıyor. Belediye ekipleri çalışmalara ilk olarak 'nde bulunan banklarla başladı.

Ülke genelinde yayılmaya devam eden koronavirüse karşı belediyeler dezenfekte çalışmalarını ve vatandaşların evde kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bir çok tanıtım, duyurular ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunurken, uyarıları dikkate almayan 65 yaş üstü vatandaşlar için il genelindeki banklar kaldırılmaya başlandı. Belediye ekipleri çalışmalara ilk olarak Menteşe İlçesi'nde bulunan banklarla başladı.

İHA

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