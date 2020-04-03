Muğla’da 2 ölüm daha

3 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiği Muğla'da 2 kişi daha aynı sebeple yaşamını yitirdi. Ula'da 83 yaşındaki Meliha Oğuz yaşamını yitirdi. Korona virüs testi vefatının ardından pozitif gelen Oğuz'un ailesi de tedbir amacıyla karantinaya alındı. Öte yandan hastanede bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Mehmet Saltık (71), tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ADEM ÜLKER

/ MURAT

YALÇIN