Muğla'daki cezaevleri ve adliyelerde koronavirüs tedbirleri

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, "Alınan tedbirler neticesinde adliyelerimizde ve her iki ceza infaz kurumumuzda korona hastalığına yakalanan herhangi bir kişi bulunmamaktadır" dedi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, alınan tedbirler neticesinde adliyelerde ve her iki ceza infaz kurumunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan herhangi bir kişi bulunmadığını bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler kapsamında Muğla'daki adliyeler ile ceza infaz kurumlarının temizlik ve hijyeniyle ilgili tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda adliyelerdeki görevlilerden risk grubunda kabul edilenlerin idari izne ayrıldığını vurgulayan Yağcı, Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personellerin uzaktan çalışma yöntemiyle evlerinden işleri yürütmelerinin planlandığına, acil işlerin ise nöbet sistemiyle yürütüldüğüne değindi.

Adliyelerin ve ceza infaz kurumlarının bu kapsamda sorunsuz şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için olabildiğince az sirkülasyon olması hususuna özellikle önem verildiğine dikkati çeken Yağcı, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda Muğla'daki ceza infaz kurumumuzun personelleri de sosyal hayattan ve hatta ailelerinden tecrit edilmek suretiyle bu hastalığın ceza infaz kuramlarımıza bulaşmasına engel olunmasına yönelik ciddi tedbirler alınmaktadır. Alınan tedbirler neticesinde adliyelerimizde ve her iki ceza infaz kurumumuzda korona hastalığına yakalanan herhangi bir kişi bulunmamaktadır. Bu husustaki çalışmalarımız titizlikle sürecektir. Öte yandan vatandaşlarımızın adalete erişimini kesintiye uğratmamak adına acil nitelikteki tüm işler merkez ve ilçe adliyelerimizde yürütülmeye devam edilmektedir."