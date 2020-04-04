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Haberler Muğla Kuru yük gemisindeki 9 işçi Muğla'da karantinaya alındı

Kuru yük gemisindeki 9 işçi 'da karantinaya alındı

Kuru yük gemisindeki 9 işçi Muğla'da karantinaya alındı

04.04.2020, 16:34

İsrail'den 'nın Fethiye ilçesine getirilen 9 işçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için yurda yerleştirildi.

Kuru yük gemisinde çalışan ve gemiyle Fethiye Körfezi'ne getirilen 9 işçi, buradan Sahil Güvenlik botuyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İskelesi'ne götürüldü. Kontrollerinin ardından işçiler, polis eşliğinde Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurduna yerleştirildi.
İlk kontrollerde virüs bulgusuna rastlanmayan işçiler, 14 günlük gözetim süresinin ardından evlerine gönderilecek.

AA

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