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Haberler Muğla Muğla'da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

'da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

04.04.2020, 15:08

'nın ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde özel eğitim kurumuna ait, tamamı ruhsatsız ve kaçak olduğu tespit edilen yapı ile Bitez Mahallesi'ndeki dubleks ev, 3 havuz ve dere yatağında bulunan istinat duvarı için yıkım kararı çıkartıldı. Yıkımlar, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Öte yandan, mühürlenmesine rağmen kaçak yapılarda inşaat çalışmalarına devam edildiğinin belirlenmesi üzerine yapı sahibi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

AA

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