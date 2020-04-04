Mutluluk sadece bir fotoğraf artık

Bodrum’da 8 aylık eşi Sevgi Oğuz ile tartışan Sezai Oğuz, tabancasını ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan karısının öldüğünü düşünen Sezai Oğuz, silahını kafasına dayayarak intihar etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sezai Oğuz, geçtiğimiz yıl evlendiği karısını vurdu. Karısının öldüğünü düşünen Oğuz intihar etti. Yaralı durumdaki eşi tedavi altına alındı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN

Bodrum'da motosiklet tamirciliği ve yat motorları bakımını yapan 43 yaşındaki Sezai Oğuz, bundan 8 ay önce 35 yaşındaki Sevgi Oğuz ile evlendi. İddiaya göre, çift arasında önceki gece kıskançlıktan dolayı bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Sezai Oğuz, silahla karısına ateş etti. Kanlar içinde yere düştüğü eşinin öldüğünü sanan Oğuz, daha sonra silahı kafasına dayayarak intihar etti.





Sezai Oğuz ve Sevgi Oğuz'un mutlu günleri artık sadece bir fotoğraf karesi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Silah seslerinin duyulması ile olay yerine gelen komşularının çağırdığı ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Sevgi Oğuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



'Son zamanlarda çok alkol alıyordu'

Çiftin arkadaşları "Sezai son zamanlarda çok alkol alıyordu ve eşiyle tartışıyordu. Ancak olayların buraya varacağını tahmin etmedik. Son zamanlarda işleri de bozulunca huzursuzluk çıktığını sanıyoruz" dedi.

Adem ÜLKER