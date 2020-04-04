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Haberler Muğla Perşembe pazarında tedbirlere uyulmadı

Perşembe pazarında tedbirlere uyulmadı

Perşembe pazarında tedbirlere uyulmadı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Korona virüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Bu kapsamda semt pazarlarında tezgahtarlara maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşın da meyve ve sebzeyi seçerek alması yasaklandı, sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiği açıklandı. Ancak tüm uyarı ve yaşanan ölümlere rağmen Muğla'nın Menteşe ilçesinde Perşembe günleri kurulan pazarda yoğunluk yaşandı, bazı vatandaşların kurulan semt pazarında korona virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uymadığı görüldü.

FERDİ YAVUZ

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