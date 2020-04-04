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Haberler Muğla Zehir tacirlerine suçüstü: 3 gözaltı

tacirlerine suçüstü: 3 gözaltı

Zehir tacirlerine suçüstü: 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Siteler Mahallesi Hüseyin Ayhan Parkı'nda şüpheli iki kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda D.O, M.E.T. ve E.Ç. gözaltına alındı, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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