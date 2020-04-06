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Haberler Muğla Alev alan dönerci dükkanı küle döndü

Alev alan dönerci dükkanı küle döndü

Alev alan dönerci dükkanı küle döndü
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dönerci dükkanı alev alev yanıp kül oldu. Bahçelievler Mahallesi Barlar Sokağı girişindeki bir işyerinde önceki gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dönerci ve fırın olarak faaliyet gösteren işletmede başlayarak hızla büyüyen yangın, işletmenin yanında bulunan ve depo olarak kullanılan binayı da bir anda sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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