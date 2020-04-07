Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç'in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç'e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Balkonlara çıkan komşular şarkılar söyleyerek kız çocuğunun doğum gününü kutladı. 15 dakika boyunca Dinç ailesi, kız çocuğu ve komşuları, çalan müzikler eşliğinde oynayarak doğum günü kutladı.