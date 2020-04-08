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Şifalı otlar ve bitkiler yok satıyor

Şifalı otlar ve bitkiler yok satıyor

08.04.2020, 12:51

Koronavirüsünün Türkiye’de de yayılmasıyla birlikte vatandaşlar metabolizmalarını güçlendirmek için aktarlara akın etti. Şifalı bitki ve otlardan alan vatandaşlar, korona virüsüne karşı metabolizmalarını güçlendiriyor.

Bodrum'da aktarlara akın eden vatandaşlar, şifalı otlar ve bitkilere büyük rağbet gösteriyor. Birçok hastalığa, özellikle de nezle, soğuk algınlığı ve grip hastalıklara iyi geldiği bilinen şifalı otlar ve bitkilerin satışlarında artış yaşandı.

Şifalı otlardan ve bitkilerden oluşan karışımları alan vatandaşlar, metabolizmalarını güçlendirmek için kullanmaya başladı. Özellikle kuşburnu, adaçayı, ebegümeci, ekinezya, zencefil, havlıcan gibi birçok ottan ve bitkiden oluşan karışımlar rağbet görüyor. Nezle, soğuk algınlığı ve gribe iyi gelen bitki ve şifalı otların korona virüsüne iyi gelip gelmediği ise bilinmiyor.

Son dönemlerde satışlarda artış olduğunu belirten aktar Zekeriya Kayacan, "Bu aralar vatandaşların aktarlara ilgisi daha çok arttı. Vatandaşlar virüsten kurtulmak için şifa arıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için gelip bize soranlar var ama biz doktorların önerdiği, profesörlerin söylediği, önerdiği şekilde davranın diyoruz. Hijyene önem verin, maskenizi takın, eldivenlerinizi takın diyoruz" dedi.

İHA

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