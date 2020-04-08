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Son dakika: 'ndan koronavirüs genelgesi!

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi!

08.04.2020, 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020,13:36

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

-Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.

-Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

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