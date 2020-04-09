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'da Türk kara sularına dönmeye zorlanan 13 kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına dönmeye zorlanan 13 sığınmacı kurtarıldı

09.04.2020, 17:11

'nın ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 13 kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebi üzerine, Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Bodrum açıklarındaki kurtarma operasyonunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 13 sığınmacı bota alınarak karaya çıkarıldı.

AA

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