Yunus ekiplerinden yaşlı kadına yardım

Muğla Fethiye'de polis ekipleri, nakdi yardım götürdükleri yaşlı kadına kendi aralarında topladıkları parayla gıda malzemesi yardımı yaptı. Yunus ekipleri 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde sağlanan 1000 liralık yardımı Cami mahallesinde yaşayan 61 yaşındaki Zeliha Büyükkaramutlu'ya ulaştırdı.

MARKETTEN ALIŞVERİŞ

Ekipler, yalnız yaşayan ve kiracı olan kadının bazı ihtiyaçlarını karşılamaya parasının yetmediğini öğrenince, aralarında topladıkları parayla Büyükkaramutlu'ya marketten aldıkları gıdalarla yardımda bulundu.

MURAT YALÇIN