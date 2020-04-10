Korona mağduru 7 turiste kucak açtı

Muğla Fethiye’de müzisyen Alper Kaya, Dalaman’daki kampta arkadaş olduğu ve korona tedbirleri kapsamında seyahat edemeyen 1 İspanyol, 6 Fransız turisti evinde ağırlıyor. Gençler günlerini müzik yaparak geçiriyor.

Muğlalı müzisyen Alper Kaya, korona virüsü tedbirleri kapsamında seyahat edemeyen turistleri iki haftadır evinde ağırlıyor. Dalaman'da Kille Koyu'ndaki kamp alanında tanıştığı yabancılarla hep birlikte yoga ve müzik yaparak bu sıkıntılı süreci keyfince geçirmeye çalışan Kaya, "Sonuç olarak dünyaca bir kaosun içindeyiz. Dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

Muğla Fethiye'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kampta tanıştığı ve seyahat yasağı olan 6 Fransız ve bir İspanyol'u evinde ağırlayan, müzisyenlik yapan Alper Kaya, "Evine korona virüslü yabancı saklıyor" diye ihbar edildiğini de söyledi. Kaya'nın Fethiye Eldirek mahallesindeki evine gelen grup, geceleri evin bahçesine park ettikleri karavanlarında kalıyor. Grup, sabah kalktıktan sonra yoga yaparak vakit geçiriyor. Yemeklerini Kaya'nın evinde yiyen yabancılar, müzisyen ev sahiplerinin öncülüğünde enstrümanlarını çalarak eğleniyor. Misafirleri sayesinde evde hiç sıkılmadığını dile getiren Kaya, 'Evde korona virüslü yabancıları saklıyor' diye polise ihbar edildik. Eve gelen ekipler gerekli evrak kontrollerini yaptı. Sağlık kontrollerinden de geçtik. Hiçbir sorun çıkmadı. Onlara burada istedikleri kadar kalabileceklerini söyledim" dedi.

Seyahat yasağı yüzünden ülkelerine gidemeyen 7 turisti bahçeli evinde misafir eden müzisyen Kaya, "Bu sayede sıkıntılı süreci eğlenceli hale getirdik" dedi.

HALLERİNDEN MEMNUNLAR

İspanyol Jon Ansoleaga, İstanbul ve Kapadokya gezisinin ardından Fethiye'ye geldiğini, salgın nedeniyle bütün uçuşlar durdurulduğu için Türkiye'de kaldıklarını söyledi. Ansoleaga, Alper'in ilk günden bu yana kendilerini evindeymiş gibi hissettirdiğini ifade etti.Fransız Maxime Baudouin da İstanbul, Pamukkale ve İzmir'i gezdiklerini ve Türkiye'yi çok beğendiklerini belirtti. Fransız Hugo Taiel de Türkiye'de mahsur kalmış gibi görünseler de çok güzel vakit geçirdiklerini anlattı. Taiel, müzik yaparak geçirdikleri zaman boyunca birbirlerinden çok şey öğrendiklerini de ifade etti.



Murat YALÇIN