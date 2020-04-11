Son dakika: Datça'da 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Kandilli son depremler listesi...

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 17,79 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 2020.04.11 13:51:53 36.5822 27.8398 73.8 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2020.04.11 13:35:17 35.3242 26.1512 3.0 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.11 13:22:54 35.2967 26.0713 12.7 -.- 4.8 4.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.11 10:57:43 38.9702 27.9060 18.0 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.11 10:38:41 38.8953 39.8335 16.0 -.- 2.4 -.- OBUZBASI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel 2020.04.11 09:50:29 38.4857 39.2725 2.3 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.11 09:31:20 36.8575 29.1510 2.3 -.- 1.2 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2020.04.11 08:22:48 39.3178 40.8785 7.6 -.- 2.3 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2020.04.11 08:18:17 39.3105 40.8720 9.3 -.- 2.6 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2020.04.11 08:01:41 39.1008 27.8445 8.9 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.11 07:34:11 39.0928 27.9465 6.7 -.- 1.9 -.- ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.11 07:17:00 38.9970 27.8695 15.0 -.- 1.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.11 07:16:59 37.4607 35.9575 5.4 -.- 1.6 -.- YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2020.04.11 07:11:35 39.0485 27.8842 15.9 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.11 07:09:46 39.0407 27.8590 9.7 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel