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Haberler Muğla Son dakika: Datça'da 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'da 4,7 büyüklüğünde ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Datça'da 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

11.04.2020, 13:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020,14:35

Son dakika haberi... Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı verilerine göre 'nın ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir meydana geldi. İşte Kandilli son depremler listesi...

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 17,79 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2020.04.11 13:51:53  36.5822   27.8398       73.8      -.-  2.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2020.04.11 13:35:17  35.3242   26.1512        3.0      -.-  3.6  3.6   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.04.11 13:22:54  35.2967   26.0713       12.7      -.-  4.8  4.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.04.11 10:57:43  38.9702   27.9060       18.0      -.-  2.0  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.04.11 10:38:41  38.8953   39.8335       16.0      -.-  2.4  -.-   OBUZBASI-MAZGIRT (TUNCELI)                        İlksel
2020.04.11 09:50:29  38.4857   39.2725        2.3      -.-  1.5  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.04.11 09:31:20  36.8575   29.1510        2.3      -.-  1.2  -.-   ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel
2020.04.11 08:22:48  39.3178   40.8785        7.6      -.-  2.3  -.-   KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL)                         İlksel
2020.04.11 08:18:17  39.3105   40.8720        9.3      -.-  2.6  -.-   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                          İlksel
2020.04.11 08:01:41  39.1008   27.8445        8.9      -.-  1.5  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.11 07:34:11  39.0928   27.9465        6.7      -.-  1.9  -.-   ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.04.11 07:17:00  38.9970   27.8695       15.0      -.-  1.1  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.04.11 07:16:59  37.4607   35.9575        5.4      -.-  1.6  -.-   YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANIYE)                        İlksel
2020.04.11 07:11:35  39.0485   27.8842       15.9      -.-  1.8  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.04.11 07:09:46  39.0407   27.8590        9.7      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

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