Muğla'da alevlerin sardığı ev, 1 saatte kül oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tek katlı ev, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahale sonucu söndürdüğü yangında kullanılamaz hale geldi.

Esenköy Mahallesi'ndeki Durmuş Ali Yıldız'a ait tek katlı evde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yıldız'ın evde olmadığı sırada çıkan yangını görenler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev, içindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA