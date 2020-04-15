  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da tahliyeler başladı

'da tahliyeler başladı

Muğla'da tahliyeler başladı

15.04.2020, 15:56

Düğerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilenler sosyal mesafe kuralı uygulanarak maske takarak otobüslerle tahliyeleri gerçekleşiyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler başladı. Düğerek Cezaevi'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldı.

Polisin cezaevi çevresinde aldığı güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.
Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da tahliyeler başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA