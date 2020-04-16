Hayata dönüş

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri dün Ortaca Dalyan Mahallesi’nde evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen iki köpeğe yaptıkları kalp masajı ve oksijen tüpü desteği ile hayata tutunmalarını sağladı.

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde iki katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan iki köpek itfaiye ekiplerinin kalp masajı ile yaşama döndürüldü. Dün sabah saat 08.00 sıralarında Saim Can Gökçe'ye ait Ortaca Dalyan Mahallesi 343 sokak 19 no'lu evde yangın çıktı.

BAYGIN BULUNDULAR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Dalyan Jandarma Karakol ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. İki köpek kurtarıldı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında evin içinde bulunan iki köpek gören itfaiye ekipleri köpeklerin dumandan zehirlenmesi sonucu baygın vaziyette buldu. İtfaiye ekipleri bay-gın vaziyetteki köpekleri evin içinden dışarı çıkardı ve oksijen tüpü desteği ile kalp masajı yaptı.

İKİSİ DE KURTARILDI

İtfaiyecilerden bir ekip soğutma çalışması yaparken bir ekip de köpekleri yaşama dön-dürmek için var güçleri ile kalp masajı yaptı. Labrador kırması Pamuk ve Terrier kırması Şeker isimli iki köpek ekiplerin kalp masajı sonrası kurtarıldı.

FERDİ YAVUZ