  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Menteşe'de açık kahvehaneye baskın

Menteşe'de açık kahvehaneye baskın

Menteşe'de açık kahvehaneye baskın

16.04.2020, 11:38

'nın Menteşe ilçesinde, Pandemi Kurulu kararlarına rağmen açık tutulan kahvehaneye baskın yapıldı.

Kahvede içki içen 5 kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanmak üzere karakola götürüldü
Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir kahvede meydana geldi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kahvehanenin açık olduğu ve içeride içki içildiği yönünde ihbar aldı. Kahvehaneye giden polis ekipleri tarafından, mekanın açık olduğu ve içeride iş yeri sahibinin yanı sıra toplam 5 kişi olduğu tespit edildi. Kahvede içki içen 5 kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanmak üzere karakola götürüldü.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menteşe'de açık kahvehaneye baskın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA