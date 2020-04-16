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'da hırdavat yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Muğla'da hırdavat yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

16.04.2020, 11:54

'nın Seydikemer ilçesinde hırdavat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yavuz Görmez idaresindeki 06 BOR 256 plakalı hırdavat yüklü kamyon, Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Görmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyondan itfaiye ekiplerince çıkarılan Görmez'in cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA

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