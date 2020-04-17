Devrilen kamyonet bir kişiye mezar oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hırdavat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Sarıyer mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Görmez idaresindeki 06 BOR 256 plakalı hırdavat yüklü kamyonet, freninin patlaması sonucu devrilmesinin ardından istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kablolar, hortumlar ve diğer malzemeler yola savrulurken kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonette sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Görmez, kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından Görmezi'n cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi.

MURAT YALÇIN