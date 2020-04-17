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Haberler Muğla Marmaris’te de benzer görüntü

’te de benzer görüntü

Marmaris’te de benzer görüntü
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yoğunluğu azaltmak için üç mahallede ayrı ayrı pazaryeri kuruldu. Ancak buna rağmen Perşembe Pazarı'nda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Uyarıları dikkate almayan 41 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesildi.

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