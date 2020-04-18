3 araç çarpıştı can pazarı yaşandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Sedat Tekin'in kullandığı 48 LS 641 plakalı otomobil, Selimiye-Milas karayolunda önce Vahit Saldıran yönetimindeki 48 NV 024 plakalı traktöre çarptı. Ardından metrelerce sürüklenen otomobile, aynı yönde seyir halinde bulunan Ramazan Cenk Akkoyun'un kullandığı 48 LF 638 plakalı otomobil çarptı. Adeta can pazarının yaşadığı kazada, yaralılar yola savruldu. Kazada sürücülerden Sedat Tekin olay yerinde öldü. Devrilen traktörün sürücüsü Saldıran ile traktörde yolcu olarak bulunan Sude Naz, Yağmur Su Saldıran ve sürücü Ramazan Cenk Akkoyun ise yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yararlılar, sağlık görevlilerince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol bir süre trafiğe kapandı.

VOLKAN YILDIZ