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Muğla'da sokak hayvanlarını beslemek polise düştü

Muğla'da sokak hayvanlarını beslemek polise düştü

18.04.2020, 16:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020,16:09

31 ilde başladı. Pazar gece yarısına kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerde bulunan ekipleri sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmiyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetlemelere devam ederken bir yandan da sahilde duran kuşlara yem verdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum sokaklarını denetleyen polisler bir yandan devriye görevi yaparken diğer yandan ise kedi ve köpeklere mama, kuşları da yem verdi.
2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum sokaklarında devriye atan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan cadde ve sokakları denetledi, diğer yandan ise sahilde duran kuşlara yem verdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bodrum, sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri çarşı mahallesinde devriye attı. Yanlarında getirdikleri kedi ve köpek mamalarını ise sokak hayvanlarına vererek aç kalmamalarını sağladı.


Kumbahçe Sahili'nde devriye atan ekip ise yanlarında getirdikleri yemleri sahili mesken tutan güvercin ve kumrulara atarak besledi. Sokakta bulunan bazı vatandaşlarında kimlik kontrolü yapan ekipler izinli olanları serbest bırakırken, izinsiz bir halde dışarda dolaşan bazı vatandaşlara ise ceza kesti. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ekiplerin yanlarına köpek, kedi maması ve güvercin yemi almaları talimatı verildiği de öğrenildi. Vatandaşlardan tam not alan polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması bitinceye kadar sokak hayvanlarını besleyecekleri öğrenildi.

İHA

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