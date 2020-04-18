Su borusu değil sanki bomba patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme su hattı bomba gibi patladı, asfaltlar yerinden söküldü. Bitez mahallesi Ortaköy yolu üzerindeki içme suyu hattında patlama yaşandı. Ana su hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden söküldü, kaldırım taşları yola fırladı. Adeta savaş alanına dönen caddede 4 metrelik çukur açıldı. Su borusunun patlamasının ardından cadde göle döndü. Bazı mandalina bahçeleri sular altında kaldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede yol trafiğe kapatılarak karşı şeritten trafik akışı sağlandı. Şans eseri o sırada kimsenin yolda olmayışı olası bir can kaybını önledi. MUSKİ ekipleri boruyu tamir etmeye uğraşırken, yolda asfalt çalışmaları da başladı.

ADEM ÜLKER