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açıklarındaki ada satılıyor! Fiyatı dudak uçuklatan cinsten

Bodrum açıklarındaki ada satılıyor! Fiyatı dudak uçuklatan cinsten

20.04.2020, 10:01

'nın ilçesi Yalıçiftlik Mahallesi açığında bulunan , internete verilen ilan yöntemiyle 125 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı. görenlerin dudağı uçukladı.

Bodrum'a 22 mil mesafede bulunan Orak Adası, 'Bodrum'un En Güzel (Mavi Bayraklı) Koyunda Satılık Ada' başlığıyla internet üzerinden satılığa çıkarıldı. Üzerinde 500 metrekare kullanımlı ultra lüks bir villa,150 metrekare kullanımlı bir müştemilat bulunan adanın özel kullanıma ya da turistik tesise uygun olduğu ifade edildi.

125 milyon liralık fiyat biçilen adanın imara uygun olmadığı ancak satın alan kişinin ruhsat başvurusu yaparak villayı ve bulunduğu araziyi otel olarak işletebileceği bilgisi verildi. Corona virüs salgını nedeniyle ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendini ve ailesini adada karantina altına almasının ardından Türkiye'de de satılık adalara olan ilginin arttığı öğrenildi.

DHA

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