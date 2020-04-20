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Sokağa çıkma kısıtlamasında denizde yakalandılar

Sokağa çıkma kısıtlamasında denizde yakalandılar

20.04.2020, 15:48 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020,16:03

'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde iki kişi botla denize açılırken yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan kişiler bekçi tarafından görüldü. 'nde botla denize açılanları göre bekçi durumu Bodrum Komutanlığı'na iletti.

Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denize açılan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Kumbahçe Sahili açıklarında 2 kişinin lastik botla denize açıldığını gören bekçi unsurları, durumu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na iletti. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekibi, belirtilen bölgeye gitti. Lastik botla, balık tutmak için denize açıldıkları tahmin edilen 2 kişiye işlem yapılarak ceza yazıldı.



2 kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekibinin gözetiminde lastik botla karaya çıktı.

IHA

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