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Haberler Muğla Ava giderken avlandılar

Ava giderken avlandılar

Ava giderken avlandılar
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Muğla Bodrum'da önceki akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek denize açılan 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Kumbahçe Sahili açıklarında 2 kişi sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak lastik botla denize açıldı. Durumu gören mahalle bekçisi Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak bilgi verdi. İhbarı alan Sahil Güvenlik ekibi bölgeye giderek lastik botla denize açılan 2 kişiye ilgili maddeler gereği ceza yazdı. Balık tutmaya çıktıkları öğrenilen 2 kişi sahil güvenlik botunun nezaret etmesiyle karaya döndü.

TUBA AYHAN

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