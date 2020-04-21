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Haberler Muğla Korkunç kaza! 75 metrelik uçurumdan uçtu bu hale geldi

Korkunç ! 75 metrelik uçurumdan uçtu bu hale geldi

Korkunç kaza! 75 metrelik uçurumdan uçtu bu hale geldi

21.04.2020, 17:19

Son dakika... ’nın Menteşe İlçesine bağlı kırsal ’nde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayarak 75 metre yükseklikten uçuruma devrilen otomobilde, (28) isimli araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğlada, virajdan uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hakan Gökdere (28), yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 08.30 sıralarında Menteşe ilçesinin kırsal Dağpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Menteşe'den Zeytinköy Mahallesi yönüne giden Hakan Gökdere, virajda, 48 ACM 333 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kuru temizleme dükkanı işleten ve evli olduğu öğrenilen Gökdere, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından uçurumdan alınan Gökdere'nin cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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