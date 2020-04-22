14 yaşındaki Ferhat kalbine yenik düştü

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Esençay Mahallesi'nde yaşayan, Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Ferhat Aksu (14), önceki akşam yemek yediği sırada fenalaştı.



Olay yerine gelen sağlık görevlileri Ferhat'a, kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan ve tekrar kalbi duran Ferhat Aksu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FERDİ YAVUZ