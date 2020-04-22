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Marmaris polisi meslektaşları olmak isteyen çocuğa yaptı

Marmaris polisi meslektaşları olmak isteyen çocuğa sürpriz yaptı

22.04.2020, 10:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020,10:25

Marmaris'te, büyüyünce olmak isteyen 6 yaşına giren 'a polis ekipleri tarafından sürprizi yapıldı. 'ne bağlı devriye ekipleri bir olaya müdahale için gittikleri sitede oğlunun doğum günü olduğunu ancak malum sebeplerden kutlayamadıklarını söyleyen anne ile karşılaştı. Bunun üzerine pasta alıp tekrar siteye gelen ekipler hayali polis olmak olan Poyraz'ın doğum gününü kutladı.

Marmaris'te, büyüyünce polis olmak isteyen 6 yaşına giren Poyraz'a polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, bir ihbar üzerine Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir siteye bir konuya müdahale için gitti. Görevlerini bitirip dönmek üzere olan ekibi sitede yaşayan bir vatandaş tarafından durdurularak "Büyüyünce polis olmak isteyen bir çocuğun doğum günü var kutlamak istiyoruz ama malum sebeplerden dolayı yapamıyoruz" dedi. Bu söylemin üzerine ilçe merkezine giden polisler, kendi imkanları ile pasta ve oyuncak aldı. Tekrar ailenin yaşadığı Siteye giden polisler, dış giriş kapısından içeri girdi. Bahçe de küçük bebeği ile oynayan bir babaya Poyrazın evini soran polislere adresi veren kişi Poyrazın babası oldu. Ekipler, baba ile birlikte daireye gitti.



Dairenin kapısında aldıkları pastanın üzerine mumlar konularak yakıldı ve kapı zili çalındı. Kapıyı açan 6 yaşındaki Poyraz Budak ve annesi Esra Budak karşılarında pasta ile duran polisleri görünce kısa süreliğine şaşkınlık yaşayarak sessiz kaldı. Polisler, 6 yaşına giren Poyraz Budak'a pastasını ve oyuncağını hediye ederek doğum gününü alkışlarla kutladı. Poyraz, pastanın mumlarını üfleyerek hediye edilen paketini açtı.
Polislere teşekkür eden Poyraz Budak, " Büyüyünce çocukları hırsızlardan ve katillerden korumak için polis olacağım. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.
Ev hanımı Anne Esra Budak, "Çok mutluyuz, oğlumuza çok güzel sürpriz oldu. Oğlum polisleri çok seviyor ve polis olmak istiyor" dedi.
Memur Baba Ahmet Budak ise, " Emniyet teşkilatımız her zaman var olsun. Bu jestleri için minnettarız. Oğlum için çok büyük sürpriz oldu. Polis hayranı ve büyüyünce olmak istiyordu" dedi.

IHA

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