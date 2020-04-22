Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika bilgisi... AFAD verilerine göre saat 09.05'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika bilgisine göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem oldu! Deprem Muğla'nın merkezinde, Milas, Bodrum gibi ilçelerinde de hissedildi. AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre depremin saati 09:05 olarak açıklandı.

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