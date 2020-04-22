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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'da korkutan ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

22.04.2020, 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020,09:55

Son dakika bilgisi... verilerine göre saat 09.05'te 'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir meydana geldi. İşte AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika bilgisine göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 şiddetinde bir deprem oldu! Deprem Muğla'nın merkezinde, Milas, Bodrum gibi ilçelerinde de hissedildi. AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre depremin saati 09:05 olarak açıklandı.

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