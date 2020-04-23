Muğla'da sahur ve iftar saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! İşte il il sahur ve iftar saatleri...

Muğla'da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? sorusu merak ediliyor. 11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içindeyiz. Dayanışma ve paylaşmanın daha da yoğun yaşandığı Ramazan ayını karşılarken il il iftar saatleri de merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki Muğla'da bu sene ilk iftar ve sahur saat kaçta? İşte Muğla iftar ve sahur saati...

Muğla'da ilk sahur saat kaçta? Muğla'da ilk iftar saat kaçta? soruları Muğla'da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu gece milyonlarca Müslüman ilk oruç için sahura kalkacak. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayında vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyelerini de merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi yayınladı. Peki Muğla'da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...



MUĞLA'DA İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Mübarek Ramazan ayı için evlerde hazırlıklar başladı. Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık iftar sofraları olmasa da evlerimizde ailelerimiz ile birlikte Ramazan ayını yaşayacağız. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Muğla'da iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.



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GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98).