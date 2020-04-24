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Haberler Muğla Muğla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem!

açıklarında 4.4 büyüklüğünde !

Muğla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem!

24.04.2020, 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020,16:52

Son dakika haberi... 'dan yapılan açıklamaya göre, 'nın ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 16.16'da Akdeniz'de, Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Detaylar birazdan...

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