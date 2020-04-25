Muğla'nın Bodrum ilçesinde foseptik çukuruna düşen eşeği itfaiye ekipleri kurtardı. Çevredekilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekip beton kapağı kırarak, alanı genişletti. Ardından da eşek, iş makinesi ve bir vatandaşın yardımıyla çıkarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, foseptik çukuruna düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mumcular Mahallesi Kumköy'deki bir evin bahçesindeki foseptik çukuruna eşek düştü. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, beton kapağı kırarak, alanı genişletti. Ardından da eşek, iş makinesi ve bir vatandaşın yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
DHA
Foseptik çukuruna düşen eşek itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.