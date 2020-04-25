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Haberler Muğla Foseptik çukuruna düşen eşek itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen eşek itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

25.04.2020, 15:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,15:16

'nın ilçesinde foseptik çukuruna düşen eşeği ekipleri kurtardı. Çevredekilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekip beton kapağı kırarak, alanı genişletti. Ardından da , iş makinesi ve bir vatandaşın yardımıyla çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, foseptik çukuruna düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Mumcular Mahallesi Kumköy'deki bir evin bahçesindeki foseptik çukuruna eşek düştü. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, beton kapağı kırarak, alanı genişletti. Ardından da eşek, iş makinesi ve bir vatandaşın yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

DHA

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