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Haberler Muğla Kahraman bakkal borçları sildi

Kahraman bakkal borçları sildi

Kahraman bakkal borçları sildi
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Muğla Marmaris'te bakkal Kadir Kaplan (35), 17 müşterisinin 6 bin lira olan borcunu veresiye defterinden sildi. Tepe, Sarıana ve Beldibi mahallelerinde 3 bakkalı bulunan Kaplan, 'farkındalık' yaratmak amacıyla daha önceki yıllarda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara ücretsiz dondurma dağıtıp, ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlamıştı.

VURAL EFECİK

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