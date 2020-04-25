Kahraman bakkal borçları sildi

Muğla Marmaris'te bakkal Kadir Kaplan (35), 17 müşterisinin 6 bin lira olan borcunu veresiye defterinden sildi. Tepe, Sarıana ve Beldibi mahallelerinde 3 bakkalı bulunan Kaplan, 'farkındalık' yaratmak amacıyla daha önceki yıllarda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara ücretsiz dondurma dağıtıp, ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlamıştı.

VURAL EFECİK