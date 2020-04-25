Koronadan ölen doktor gönüllü çalışmak istemiş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren Tıpta Uzmanlık Sınavı Eğitim Merkezi (TUSEM) kurucularından Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu ile ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

Çitoğlu'nun, hastalığa yakalanmadan 1 hafta önce Covid-19 salgınında gönüllü görev almak için başvuru yaptığı öğrenildi.

CİMER'E BAŞVURMUŞ

Aynı zamanda Yalıkavak Deniz Arama Kurtarma Derneği Başkanı da olan ve herhangi bir kurumda çalışmayan Opr. Dr. Çitoğlu, 28 Mart'ta CİMER'e Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere yaptığı başvurusunda "Pandemi nedeniyle ihtiyaç halinde, bir hekim ve gönüllü olarak verilecek göreve gitmek istiyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde mesleğimizin sorumluluğu ve Hipokrat yeminimize bağlılığımız nedeniyle böyle bir görevlendirme olduğunda 7/24 hizmette bulunmayı gönüllü olarak istiyorum" ifadelerini kullandı. Risk grubunda olmasına rağmen salgınla mücadelede görev almak isteyen doktorun davranışı büyük takdir topladı. Çitoğlu'nun kardeşi eczacı Mustafa Çitoğlu, "Bu başvuruyu ölümünden sonra öğrendik. Hekimlerle birlikte ön saflarda savaşmak istemiş ama maalesef ömrü vefa etmedi" diye konuştu.

ADEM ÜLKER