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Haberler Muğla Motosiklet üzerinde feci şekilde can verdi

Motosiklet üzerinde feci şekilde can verdi

Motosiklet üzerinde feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Muğla Bodrum'daki motosiklet kazasında sürücü Hüseyin Akar öldü, Gümüşlüksporlu futbolcu Durmuş Alp ağır yaralandı. Kaza Mumcular'da meydana geldi. Hüseyin Akar'ın (29) kullandığı 48 V 4030 plakalı motosiklet, yoldan çıkarak çöp konteynerine çarptı. Akar ve arkasındaki 27 yaşındaki futbolcu Durmuş Alp ağır yaralandı. Akar kurtarılamazken, Bodrumspor, Manisaspor, Karaova, Ortakent Yahşi, Turgutreis formalarını giyen ve geçen sezon Gümüşlük'e transfer olan Durmuş ise ağır yaralandı.

ADEM ÜLKER

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