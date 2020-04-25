  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğlalı polislerden evli çifte yıl dönümü sürprizi

Muğlalı polislerden evli çifte yıl dönümü sürprizi

Muğlalı polislerden evli çifte yıl dönümü sürprizi

25.04.2020, 13:01 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,17:46

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 'nın ilçesinde yaşayan 23 Nisan günü tanışan ve aynı gün olan Tayfun Erol çiftine Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler pasta ile sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması yaptı. ’de yaşayan ailelerinden birisinin ’nü arayarak özel durumu bildirmeleri üzerine kayıtsız kalmayan polisler, pasta alıp ailenin adresine gitti.

Koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önleme kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların tüm özel ve genel ihtiyaçlarına özverili ve hızlı şekilde yetişen yetkililer bazı özel taleplere de cevap veriyor.

Muğla'nın Marmaris İlçesinde 2013 yılında 23 Nisan günü tanışan Gözde Sözbaş Erol (34) ve aynı gün doğum günü olan Tayfun Erol (40) çiftine Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler pasta ile sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması yaptı.


İzmir'de yaşayan ailelerinden birisinin Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak özel durumu bildirmeleri üzerine kayıtsız kalmayan polisler, pasta alıp ailenin adresine gittiler. Marmaris Tepe Mahallesindeki adrese ellerinde pasta ile giden polis ekiplerini kapıda Tayun Erol'u eşi Gözde Sözbaş Erol karşıladı. Polisleri pasta ile karşısında gören genç kadın ilk şaşkınlığını attıktan sonra sürpriz için teşekkür etti.
Gözde Sözbaş Erol, "Hiç kimse gelmiyor diye çok üzülmüştüm. Sizleri görünce çok mutlu oldum. Hem benim, hem de eşimin doğum günü ve aynı zamanda evlilik yıl dönümümüz. Marmaris polisi çok düşünceli minnettarız" dedi.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğlalı polislerden evli çifte yıl dönümü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA