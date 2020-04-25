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Sokakta satan 2 kız tutuklandı

Sokakta uyuşturucu satan 2 kız tutuklandı

25.04.2020, 17:46

'nın ilçesinde, sokakta sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. (17) ve B.K. (19) adlı 2 kız, tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçen perşembe günü, uyuşturucu sattıkları belirlenen M.Ö. ve B.K. adlı kızların, kaldıkları otel odasında arama yapıldı. Otel odasında 336 uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kız, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA

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