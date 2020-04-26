Gökova Körfezi’nde 104 milyona satılık ada

Muğla Gökova Körfezi'ndeki Gelibolu Adası 15 milyon dolara (104 milyon lira) satışa çıkarıldı. Adanın hissedarlarından işadamı Özgür Kürşat, kendisiyle birlikte 22 hissedarın bulunduğu adayı alacak olan kişiyle pazarlık payının olduğunu söyledi. Sulaltı mağaralarının da bulunduğu ada, turistlerin uğrak noktalarından biri. Marmaris ilçesine bağlı Çamlı köyü açıklarındaki kıyıya 2 kilometre mesafedeki Gelibolu Adası 22 hissedarının aralarında anlaşmaya varmasıyla 104 milyon liraya satışa çıkarıldı. Turizm sezonunda tur teknelerinin uğrak yeri olan ada, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancıların ilgi odağı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan 34 bin 854 metrekare alana sahip adaya, spor alanları ve günübirlik kullanıma yönelik tesislerin yapılmasına izin verildiği öğrenildi.



■ ADEM ÜLKER

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