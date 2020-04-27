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'da güneşlenirken polise yakalandı

Bodrum'da güneşlenirken polise yakalandı

27.04.2020, 15:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020,16:09

koyunda sahilin görünmeyecek bir bölümünde güneşlenen kadına polis ekiplerince tutanak tutuldu. tedbirleri kapsamında uygulanan yasakları dinlemeyerek güneşlenmeye gelen kadın, polis ekiplerini görünce ne yapacağını şaşırdı.

Bodrum'da sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın karşısında polisleri görünce şok oldu. Köpekleriyle beraber sahilin görünmeyecek bir bölümünde güneşlenen kadına polis ekiplerince tutanak tutuldu.



Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahillerde gezmek, denize girmek ve sahilde güneşlenmek yasak olmasına rağmen Bodrum'da bir kadın sahilde güneşlenirken polis ekipleriyle yakalandı. Bikinisini giymiş, şezlongda uzanan kadın bir anda karşısında polis ekiplerini görünce ne yapacağını şaşırdı. Akçabük koyunda güneşlenen kadına idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Hazırlanan tutanaklar Bodrum Kaymakamlığına gönderildi.

IHA

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