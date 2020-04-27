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Haberler Muğla Marmaris polisi onları da unutmadı

polisi onları da unutmadı

Marmaris polisi onları da unutmadı

27.04.2020, 10:30

’nın ilçesinde, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet güçleri bu sefer denizdeki balıkları besledi.

Korona virüsü salgını dolayısıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile vatandaşlar evlerinde kaldı. Marmaris'te normal günlerde vatandaşların besleme yapması ile insanlara alışan balıkların beslemesini polisler yaptı. Deniz kenarına gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler ve Mahalle bekçileri denize attıkları ekmek parçaları ile balıkları besledi. Deniz üstüne çıkan balıklar polislerin atığı ekmek parçalarını yemek için birbiriyle yarıştı.

İHA

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