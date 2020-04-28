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'da yaban domuzuna '' ismi verildi

Bodrum'da yaban domuzuna 'Fadime' ismi verildi

28.04.2020, 17:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020,17:46

Aç kaldığı için 'a inen yaban domuzunu 'nin sakinleri beslemeye başladı. Mahalleye düzenli olarak gelmeye başlayan domuza da '' ismi verildi. Mahallede bir süre vakit geçirip vatandaşların verdiği yiyeceklerle karnını doyuran domuzun daha sonra ormana döndüğü öğrenildi.

Bodrum'da aç kalınca Yeniköy Mahallesi'ne inen yaban domuzu, bölge sakinlerince beslenmeye başladı. Mahalleli düzenli olarak gelmeye başlayan domuza, 'Fadime' ismini verdi.



Koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle Bodrum'da sokaklar sessizliğe büründü. İnsanların sokaklardan çekilmesiyle, yabani hayvanlar da yemek bulmak için ilçe merkezlerine ve mahallelere inmeye başladı. İlçede özellikle aç kalan domuzlar, yaşadıkları bölgelerden çıkıp mahallelere ve site içlerine girerek yiyecek aramaya başladı. Yeniköy Mahallesi'ne de düzenli olarak gelen bir dişi yaban domuzu, mahallelinin dikkatini çekti. Mahalle sakinleri domuzu beslemeye başladı. Bazı vatandaşlar domuzu görünce korkarken, bazıları evlerinin önüne kadar gelen domuzu elleriyle beslemeye başladı. Mahalleli domuza 'Fadime' ismi verildi. Mahallede bir süre vakit geçirip vatandaşların verdiği yiyeceklerle karnını doyuran domuzun daha sonra ormana döndüğü öğrenildi.

DHA

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