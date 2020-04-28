Çeltikçi kuşu ilk kez Bodrum’da

Bodrum'da uzun süredir üreme kaydı olmayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan çeltikçi kuşu ilk kez görüntülendi. Korona virüs nedeniyle insanların uzun süredir evlerinde olması doğada farklı cinslerde hayvanların görülmesine neden oldu. Bitez Mahallesi'nde bulunan sulak bir alanda amatör fotoğrafçı Mehmet Can Meral tarafından 1950 yıllardan sonra üreme sayısı azalan çeltikçi kuş görüntülendi. Sulak alanlarda yaşayan çeltikçi kuşunun günümüzde üreme sayısının 400 çiftin altına düştüğü ve düşmeye de devam ettiği öğrenildi. Hakkında çok az bilgiye sahip olunan çeltikçi kuşunun Bodrum'da görülmesi heyecanlandırırken, yetkililer kuşa ve yavrularına zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

TUBA AYHAN