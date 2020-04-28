Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık bölümü öğrencisi Selin Utku Aslan'ın karantina günlerinde dış ortamlarla irtibatın sadece pencereden ibaret olduğunu anlatan "Yansıma" isimli fotoğrafı, Türkiye birincisi seçildi. Yarışmaya, çok sayıda mimar ve mimar adayı fotoğrafları ile katıldı.
SEBAHATTTİN ALP
Karantina fotoğrafıyla Türkiye birincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.