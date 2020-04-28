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Haberler Muğla Karantina fotoğrafıyla Türkiye birincisi oldu

Karantina fotoğrafıyla birincisi oldu

Karantina fotoğrafıyla Türkiye birincisi oldu
Giriş Tarihi: 28.4.2020

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık bölümü öğrencisi Selin Utku Aslan'ın karantina günlerinde dış ortamlarla irtibatın sadece pencereden ibaret olduğunu anlatan "Yansıma" isimli fotoğrafı, Türkiye birincisi seçildi. Yarışmaya, çok sayıda mimar ve mimar adayı fotoğrafları ile katıldı.

SEBAHATTTİN ALP

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